El semáforo del Hospital, como ya se lo conoce, ha generado un rechazo de gran parte de la sociedad desde que se empezó a colocar. No hay absolutamente ningún estudio que justifique su instalación en ese lugar y todo indica que va a generar mayores trastornos, especialmente para las salidas de ambulancias, para la llegada de pacientes en emergencias, por el ruido que se va a generar para los internados y también para la salida de Bomberos Voluntarios por calle Saavedra.

A raíz de ello, el concejal Sebastián Reigosa presentó un proyecto de resolución pidiendo que no se habiliten los semáforos hasta que no se reciba un informe técnico de la Municipalidad que avale los semáforos en esa esquina de Avenida Merlassino. El proyecto se trató anoche pero no prosperó, ya que el bloque oficialista se opuso. ¿Por qué? Porque no existe ningún estudio ni informe técnico; se colocó ahí porque a alguien “le pareció”.

Más allá de eso, la oposición reclamó porque según la Ley Orgánica de las Municipalidades es facultad del Concejo Deliberante autorizar su instalación, lo que también fue ignorado por el bloque de Juntos, que desautorizó al mismo Concejo que integra.

En estos temas se centró el debate en la sesión de este miércoles, con duros conceptos de todas las partes.

REDDY: “HASTA QUE NO LO PROBEMOS NO VAMOS A SABER”

El presidente del bloque Juntos y delegado del Intendente en el Concejo, Martín Reddy, se opuso al pedido de Reigosa considerando que “hay opiniones a favor y en contra del semáforo allí. No tengo en claro si va a ser bueno o malo pero eso se va a saber sólo probándolo. El Hospital y los Bomberos van a tener un dispositivo para ponerlos en intermitente, en caso de una emergencia, así que no debería haber problemas. Y decidir sobre la instalación de semáforos es facultad del Ejecutivo, que es el que ejecuta”.

ETEROVICH: “NO TIENEN NI IDEA DE LO QUE ESTÁN HACIENDO”

Jorge Eterovich, del bloque Frente Renovador-Frente de Todos, expresó: “Los autores de los libros de educación vial se deben querer matar ante esto. Hay estudios de especialistas probados en el mundo al respecto: cantidad de autos, ancho de cuadras, distancia entre semáforos y muchísimas variables más. Pero acá no leyeron nada, lo hacen porque les parece y mezclan cualquier argumento. Hay que leer un poco; los libros no muerden. Se puede salvar una vida haciendo las cosas bien. Lamentablemente no tienen ni idea lo que están haciendo. Es un gran despelote que le caga la vida al vecino”.

REIGOSA: “SE MANEJAN COMO UN REINADO”

Sebastián Reigosa cerró su exposición manifestando que “esta gestión está acostumbrado a violar la legalidad, las ordenanzas y las leyes. Lo que sorprende es que el bloque Juntos ignore nuestras propias atribuciones y le transfiera al Ejecutivo una facultad que por ley tenemos los concejales. Se manejan como si viviéramos en un reinado”.

PERALTA: “NO PODEMOS HACER UNA PRUEBA CON EL RIESGO DE QUE NOS CUESTE UNA VIDA”

Gonzalo Peralta también opinó: “El argumento del concejal Reddy sobre la prueba y error no toma en riesgo dos aspectos importantes: hay salidas de ambulancias y paso de bomberos por allí. No podemos arriesgarnos a que nos cueste una vida esta prueba. Además, el proyecto de Reigosa no se opone tajantemente; pide que se frene su habilitación hasta se evalúe un informe técnico. Yo no escuché, como dice Reddy, opiniones a favor y en contra; todas las que conocí son en contra. Creo que hace falta sentido común acá”.

BOLINAGA: “EL SEMÁFORO ES ABSOLUTAMENTE ILEGAL”

El exintendente Daniel Bolinaga analizó que “podemos discutir hasta el cansancio y un semáforo en la esquina del Hospital es bueno o malo, más allá de que yo piense que es un disparate. Es todo materia opinable. Lo que no es opinable es el cumplimiento de la Ley Orgánica. Las leyes no están para debatirse están para cumplirlas, y en este caso no se cumplen. Por ello, ese semáforo es totalmente ilegal: debe ser aprobado por este Concejo y eso se ha ignorado. Suena más a un capricho que a otra cosa”.

FERRARI: “LA DOBLADA HACIA LA IZQUIERDA SE VA A SOLUCIONAR”

La concejal oficialista Melisa Ferrari apoyó la postura de su presidente de bloque: “Hay divisiones y soy una persona que estoy en duda si va a funcionar o no, pero hoy tuvimos una reunión con el Ejecutivo y creo que el doblado hacia la izquierda va a ser una solución (no se podrá girar más a la izquierda). Se habló con el Hospital y con Bomberos y estan de acuerdo con esta obra. Y si no funciona, se va a volver atrás”.