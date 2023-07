Con seguridad y convicción, así se mostró Jorge Eterovich en una charla de casi dos horas con DIARIO UNO respecto de su postulación como precandidato a intendente de Arrecifes por Unión por la Patria, espacio en el que competirá en las PASO del 13 de agosto con Patricio Gabilondo y Pablo Bernárdez.

El abogado y escribano arrecifeño, también concejal y asesor jurídico de Trenes Argentinos consideró que “me encuentro en la mejor etapa de mi vida, personal y política, para encarar este enorme desafío. Me siento con la madurez y el equilibrio suficiente para ellos, algo que -reconozco- me costó alcanzar producto de mi pasión y mi impulsividad que en ocasiones anteriores me han traicionado. Pero la vida es un aprendizaje que sólo te dan los años y lo importante es hacerse cargo de los errores que uno pueda cometer, para no repetirlos”.

“Políticamente, lo mismo; en los diez años que llevo en esta actividad que me atrapa, he tenido un largo recorrido en distintos niveles y organismos de gestión pública para saber perfectamente cómo sacar adelante a nuestra ciudad. No me postularía si no contara con esta experiencia, porque para conducir un gobierno municipal hay que conocer todo sobre la administración pública; saltar desde lo privado a un cargo público tan importante no es lo aconsejado, especialmente porque una municipalidad tiene un alto contenido de compromiso social, de leyes y procedimientos locales, provinciales y nacionales que conocer y cumplir, que en la actividad privada no existen”, añadió el Dr. Eterovich.

“Arrecifes ha llegado a un punto de quiebre, con una gestión municipal de ocho años que no ha podido cumplir con las demandas de los vecinos y, lo peor, no ha decidido ser transparente. En este sentido, no soy fiscal ni juez, pero todos sabemos lo que viene ocurriendo con el manejo de los fundos públicos y lo que he tenido que denunciar, lo denuncié, tanto en el Concejo Deliberante como en la Justicia, por una obligación como funcionario y por un compromiso moral”, manifestó Eterovich, agregando que “por este momento político que estamos viviendo, no podemos equivocarnos a la hora de elegir a nuestros gobernantes; no podemos perder cuatro años más respecto de las ciudades de la región que han progresado y mucho, mientras nosotros llevamos casi una década estancados. No estamos para experimentos, para ‘ver qué pasa’, porque entretanto a los arrecifeños se les siguen desvaneciendo sus sueños, sus esperanzas, se nos van yendo los jóvenes que se encuentran sin oportunidades. Es muy triste y no nos lo merecemos”.

-¿Y ustedes dan garantías de gobernabilidad?

-Por supuesto que sí. Pero no es una promesa sino una certeza. Particularmente me he venido preparando para esto. Guste o no, estar diez años al lado de Sergio Massa, trabajando codo a codo con quien hoy es candidato a presidente de la Nación, es un aprendizaje que no muchos pueden tener la fortuna haber experimentado. Además de considerarme su amigo, que no niego es una condición que voy a tratar de aprovechar en beneficio de Arrecifes.

Pero además, una cosa que aprendí es que los proyectos unipersonales no sirven, que por más poder y apoyo popular que tenga una persona, no puede creerse que sabe de todo. Por ello me reuní de las mejores personas posibles capacitadas en cada áerea, de vecinos trabajadores que día a día tienen que ofrecer garantías en sus actividades privadas porque si no, sus clientes no los siguen eligiendo. Ellos ya han demostrado que saben de lo suyo, que pueden, que son honestos y, fundamentalmente, que no tienen ninguna necesidad de involucrarse políticamente y sin embargo lo hacen por la gente de su ciudad, por sus hijos, por sus familias. Entienden que no sirve de mucho tener éxito en lo particular si no podés ayudar a tu comunidad.

-¿Cuesta que la gente ajena a la política se involucre, con el alto descrédito que existe hacia ella entre los argentinos?

-Sinceramente, no nos costó. Con todas y cada una de las personas que hoy integran nuestro grupo a las que fuimos a buscar, coincidimos en lo que vengo contando. Casi todos ya están desarrollados en lo particular y sienten mucha motivación por volcar su experiencia en favor de todos los vecinos de Arrecifes.

Lo que sí es duro para ellos es exponerse. Yo ya estoy curtido por lo años que llevo en política; pueden decir de mí cualquier cosa, que ya no me afecta. La pasión que siento por esta actividad, no me detiene por ello. Pero lamentablemente, quienes se han sumado ahora ya comenzaron a sufrir las bajezas de la política, las injurias; eso de tratar de destruirlos como sea, con mentiras, para intentar sacar un rédito electoral. No lo han logrado ni lo van a lograr, porque lejos de alejarlos o desanimarlos les redoblan el desafío de querer cambiar estas feas costumbres que tienen algunos políticos. Por ello es que decidimos no responder a nada ni a nadie y enfocarnos en seguir preparándonos para gobernar con éxito.

-¿Por qué, una vez más, el peronismo no pudo unirse en Arrecifes?

-Creo que es necesaria esta división que tenemos entre tres listas que nos presentamos por Unión por la Patria, porque si bien respetamos a todos y creemos que hay personas valiosas en todos los grupos, no entendemos de la misma forma la conformación de equipos para gobernar y es bueno exponerlos para que sean los vecinos los decidan quiénes los pueden representar mejor.

Como dije, yo creo en la construcción de equipos; en conducir políticamente pero acompañando al que realmente sabe en cada área, respaldándolo. Me niego, por ejemplo, a conformar un gabinete por lo que políticamente le corresponde a cada uno por su militancia.

Ésta es una de las cosas que me separa de Patricio (Gabilondo). Él es más personalista y hace que todos lo sigan; cree que puede hacer todo solo, al estilo Olaeta; quizás tenga esa capacidad y si es así, se la envidio, porque yo no la tengo. Yo no quiero un equipo atrás, quiero un equipo al lado en el que pueda delegar funciones con absoluta confianza.

-¿Es la única diferencia?

-Ya mencioné dos, pero las que tenemos no son de fondo sino de formas. Y a nosotros la campaña se nos hace más difícil porque Patricio tiene a La Cámpora, un cuadro político electoralmente formado, verticalista, con mucha experiencia en militancia. Los nuestros, si bien son todos vecinos incuestionables, no están acostumbrados a una campaña electoral y, además, se la pasan todo el día trabajando en sus distintas actividades y no tienen mucho tiempo para caminar golpeando puertas pidiendo el voto o colgando pasacalles. Reconozco que estamos en desventaja en eso.

También nos diferencia que todos saben que yo estoy plenamente identificado con Massa, lugar del que nunca me moví; y referentes del grupo de Patricio, como Gonzalo Peralta, han dicho públicamente que no votarían a Massa. Ellos están ideológicamente parados del lado de Grabois, y está perfecto, lo respeto aunque no lo comparta. Por eso decía al principio que es necesaria esta interna democrática para que decidan los vecinos quién quieren que los represente en octubre para gobernar Arrecifes.

Nuestra ventaja es poder armar el equipo de gobierno sin compromisos políticos: en nuestro equipo hay personas de todas las ideologías y convivimos perfectamente porque nuestro fin es superior: juntarnos y trabajar `por Arrecifes, sin importar lo que piense políticamente cada uno.

-Suponiendo que ganes las PASO de Unión por la Patria, ¿con quién te gustaría enfrentarte en octubre? ¿Olaeta o Bouvier?

-Sinceramente, no pensamos en eso. Lo importante es que los arrecifeños entendamos que nos urge tomar otro camino, de un Municipio moderno, en el cual los vecinos tengan activa participación, que sean protagonistas del crecimiento; interactuando en forma activa con el sector privado, con el campo. Quienes gobernemos tenemos que estar a disposición de la ciudad; no la ciudad a disposición nuestra como ocurre con estas gestiones personalistas y soberbias.