Jorge Eterovich ofreció esta mañana una conferencia de prensa en su local partidario, ubicado en Avenida Belgrano, convocada por los temas “Parque Industrial-Trabajo”.

El precandidato a intendente de Arrecifes por la lista 4 de Unión por la Patria brindó una detallada explicación del porqué, a su criterio, “no viene ni va a venir ninguna empresa grande al Sector Industrial Planificado”.

“A esto no lo digo hoy. Lo dije hace diez años, en la campaña de 2013”, y mostró un folleto certificando sus dichos.

“Cuando ingresé a la política escuchaba el mito de que las grandes empresas no venían a Arrecifes porque los textiles ‘ponían plata’ para que no vengan porque elevarían el nivel de sueldos y eso no les convenía. Ese comentario no me cerraba, ya que el empresario textil más exitoso que hubiera, no podía competir económicamente con una gran industria para evitar que venga. Con Bagley, por nombrar a una”, arrancó Eterovich.

Y siguió: “Ahí me puse a estudiar detalladamente el tema y rápidamente llegué a la conclusión de que no llega a Arrecifes una industria importante, sencillamente porque no estamos preparados para recibirla”.

“No es casualidad que en Pergamino o en Salto, por ejemplo, haya un cartel que dice ‘Parque Industrial’ y acá, uno que dice ‘Sector Industrial Planificado’. Hay que decirle la verdad a la gente: en Arrecifes no tenemos Parque Industrial”.

“Un Sector Industrial Planificado, como su nombre lo indica, es para planificar la ciudad urbanísticamente; o sea, sacar del casco urbano a las empresas o industrias ya existentes para llevarlas a un sitio más adecuado, que es el SIPA. Nada más que para eso”.

“Nuestro Sector Industrial Planificado no tiene ni la energía eléctrica ni el gas suficiente para el alto consumo de una industria. En ambos casos, lo que tiene es una extensión de las redes domiciliarias. Si viniera una firma como Bagley, por ejemplo, el consumo de su funcionamiento haría que toda la ciudad se quede sin gas y sin luz. Y aún si tuviera suministro industrial, en el lugar que está nuestro SIPA, los organismos provinciales y nacionales no habilitan industrias de categoría 3 (grandes) porque los fluidos que desechan van al río y pasan por la zona del Balneario, donde se bañan personas y las contaminarían seriamente”, continuó explicando Eterovich.

“Lo que tenemos que hacer es comprar un nuevo predio río abajo, más precisamente en la zona donde se encuentra la estación de servicios del ACA. Allí hay un tríángulo, en la subida a la autopista, por donde pasa un importante gasoducto y también, muy cerca, un tendido de energía para utilizar exclusivamente para ello. Ahí sí podemos instalar un verdadero Parque Industrial, que además les brinda numerosos beneficios impositivos a las empresas que se radiquen”.

“Se pueden comprar las tierras perfectamente. Estamos hablando de unos 150 millones de pesos, que no son significativos para una Municipalidad, que cuenta con un presupuesto de 5 mil millones de pesos anuales. En los últimos ocho años, la Municipalidad de Arrecifes gastó más de 150 millones en fiestas, porque su prioridad claramente es otra”.

“En esta campaña electoral escucho al resto de los candidatos hablar de traer empresas, de potenciar el parque industrial, y no es verdad. No creo que mientan deliberadamente, quizás no se interiorizaron como corresponde en el tema”.

“Nosotros nos comprometemos a hacer un Parque Industrial real, en el lugar que corresponde. Ahí verdaderamente, desde su instalación, va a comenzar a girar la rueda económica local con recursos de las empresas que puedan empezar a radicarse en nuestra ciudad. Hasta tanto, no va a venir nadie. Se vio en estos diez años; no se cumplió lo que se prometió en sucesivas campañas electorales simplemente porque no se puede”, cerró el concejal y precandidato, palabras más, palabras menos.

EL VIDEO