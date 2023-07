La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) entregó el Disco de Oro por su tema “MDQ” a RyH, el músico de 24 años de edad, de raíces arrecifeñas que prefiere que lo llamen por su nombre artístico, pero es hijo de Nobel Hortal y vive en Capitán Sarmiento.

RyH “explotó” a la popularidad cuando lanzó su tema “MDQ”, que en menos de dos meses alcanzó más de 4 millones de reproducciones en YouTube. Hoy tiene nada menos que 20.578.111. Eso le valió el Disco de Oro.

“No sé qué pasó. Se viralizó de una forma increíble. Yo no quería sacar ese tema porque es trap, no es mi género. Yo hago más urbano romántico. MDQ me cambió todo de golpe. Me llamó hasta Fer Palacio (el DJ más conocido de la Argentina por sus remix de musica latina) y me volví de Miami, donde estaba viviendo”, contó hace un año RyH en RADIO UNO (107.1).