La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Arrecifes informó la presencia de al menos un puma suelto en la zona rural de Arrecifes.

Un ejemplar de esa especie fue visto más precisamente en paraje La Nélida, distante 11 kilómetros de la ciudad de Arrecifes por ruta 191 en sentido a San Pedro. Por esa zona, también, en arboledas cercanas al denominado Arroyo Sierra en dirección al río Arrecifes y por la zona de La Blanqueada.

El o los felinos fueron avistados en horas de esta noche por esas inmediaciones, por lo cual se dio aviso al destacamento de policía del Comando de Prevención Rural de nuestro distrito.

RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN

Se solicita a los vecinos tener precaución, especialmente con jóvenes o niños. Si llegaran a encontrarse con un puma, seguir las siguientes recomendaciones:

Para prevenir su encuentro:

– No camine sólo y mantenga los niños a la vista.

– Si encuentra restos de animales muertos, mantenga distancia.

– Guarde todos los residuos en su lugar.

– Siéntese en lugares abiertos, lejos de sectores de vegetación muy tupida.

– Use baños habilitados.

Si se encuentra con un puma:

– Los pumas suelen evitar la confrontación. No lo acorrale. Déjele una vía de escape.

– Mantenga la calma y no corra.

– Permanezca firme y de frente al animal, buscando contacto visual con él.

– Alce a los niños para que no corran.

– Nunca de la espalda al puma y camine despacio, hacia atrás, mirándolo a los ojos.

– Intente parecer de mayor tamaño, levantando los brazos, agitando camperas, y manteniéndose erguido y en posición vertical.

– No se siente ni se agache.

– No se trepe a un árbol ni a una roca.

– No se aproxime al animal, especialmente si se está alimentando o con crías

– Si está en un vehículo, no se baje a seguirlo.

– Si el puma se vuelve agresivo no le dé la espalda ni saque su vista de él.

– Grite fuertemente. Defiéndase agresivamente, exagerando los ademanes.

– En todos los casos avisar a Policía Rural.