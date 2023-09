La IndyCar disputa este fin de semana la anteúltima fecha de su temporada 2023 regresando a un autódromo tradicional, el tipo de trazado donde más le ha costado mostrar un buen rendimiento a los autos del Juncos Hollinger Racing. Por ello, en su 16ª presentación en la categoría, Agustín Canapino sigue afrontando nuevos desafíos.

En esta oportunidad, el arrecifeño sale hoy por primera vez a pista en el histórico Portland International Raceway, circuito de 3.142 metros 12 curvas, relativamente plano pero con varios sectores para oportunidades de adelantamiento, incluida una chicana rápida al final de la recta principal, una curva a la derecha con frenada fuerte (curva 7) que conduce a la amplia recta opuesta, y un complejo de tres curvas que conduce de regreso a la recta principal.

Al Unser Jr. ganó la primera carrera de la IndyCar en 1984. En 1997, en tanto, se estableció el récord histórico de final más cerrado entre dos y tres autos en un autódromo. Mark Blundell superó al segundo, Gil de Ferran, por 0,027 de segundo, y al tercero, Raúl Boesel, por 0,055 de segundo.

Luego del incidente protagonizado en la última competencia por el piloto argentino y David Malukas, cuando el auto del primero tocó a su rival a la salida de calle de boxes, el Juncos decoró el Dallara de Agustín con la suela del botín de un mecánico que lo pateó en la trompa.

And now, the main protagonist steps in… luckily laughing about it now ? pic.twitter.com/6nh4zcdJTR

— Juncos Hollinger Racing (@juncoshollinger) August 31, 2023