La cuarta fecha del Torneo Clausura “Municipalidad de Arrecifes” de primera división se inicia este sábado a las 19:00, en el Estadio Pablo Zabaleta, con el choque entre el puntero, Almirante Brown, y el último campeón, Villa Sanguinetti.

El Verdinegro viene de caer en el clásico ante Huracán y tiene un partido más que los dirigidos por Martín Díaz, que derrotaron en su clásico a Palermo. En el Apertura llegaron en condiciones similares y los villenses golearon al equipo de Tingui Burgos.

El domingo se jugarán tres encuentros, dos en el Estadio y uno en Carmen de Areco:

15:00: Palermo vs. Peña de Boca

16:00: Sportsman vs. Obras Sanitarias (en Carmen)

17:00: Santa Lina vs. Huracán

Libre: River Plate

POSICIONES