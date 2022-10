El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Arrecifes, Sergio Aldazabal, habló por Radio Gen y aceptó: “Sí, los conocemos. Y daría sus nombres si no me lo impidiera la Justicia”.

En realidad no es cierto que la Justicia se lo prohíba, porque no existe ningún impedimento de dar a conocer la identidad de las personas denunciadas. Sólo no se permite dar a conocer el nombre de las víctimas de violación y limitarse a difundir las iniciales de acusados de algún delito cuando sean menores de 18 años. Nada más.

El Dr. Aldazabal se refirió al comunicado emitido el jueves por el Municipio local informando “que se ha recibido una denuncia respecto de una pareja que se encontraría ofreciendo y vendiendo terrenos, invocando una falsa e inexistente representación del Municipio. En tal sentido, desde el Municipio ya se radicó la denuncia penal correspondiente. No obstante, se alerta a los vecinos que dicha situación representa una ESTAFA”.

La sorpresa llegó cuando una de las víctimas de esta maniobra reconoció al hombre y la mujer que le ofrecieron un terreno por $ 50.000: “Son punteros de la UCR y participan activamente en el Comité Radical trabajando para el equipo de Olaeta. Por eso les creímos cuando vinieron a vendernos un terreno diciendo que lo hacían de parte del Intendente”.

Vale señalar que los mismos funcionarios municipales fueron quienes acompañaron a la familia víctima de la estafa a realizar la denuncia penal en la Ayudantía Fiscal de Arrecifes, tal como reza la documentación a la que tuvo acceso DIARIO UNO.

¿Esta pareja abusó de la confianza que les dio Javier Olaeta? ¿Defraudaron al Intendente?

Es tal la cercanía que mostraban con el gabinete municipal que hasta estuvieron sentados a la selecta mesa del jefe comunal (en Bar Plaza) en la reciente visita que realizó el diputado Diego Santilli a Arrecifes.

(Nota de la redacción: Legalmente este diario aguarda la pertinente autorización para dar a conocer las identidades, fotografías y videos que comprueban esta noticia)

(Nota de la redacción 2: Ante acusaciones, presiones e intimidaciones recibidas sobre una supuesta e inexistente intención de este diario “por la publicación de noticias que perjudican a la gestión municipal”, sólo aclaramos que todos hechos en cuestión son reales, existen; este diario solamente cumple con su deber de informar a sus lectores)