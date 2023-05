Un grupo de vecinos independientes de Arrecifes se viene reuniendo desde hace un tiempo en el armado de un equipo local en apoyo a la candidatura a presidente de Javier Milei.

Nuestra ciudad es una de las 131 de la provincia de Buenos Aires (sobre 131 distritos) donde el diputado nacional libertario cuenta con representación oficial.

El armador bonaerense es el abogado Sebastián Pareja, quien trabaja junto al articulador nacional, Carlos Kikuchi, y tiene a Gonzalo Cabezas (linqueño, viviendo actualmente en Capitán Sarmiento) como referente de la Segunda Sección Electoral.

Norberto Domingo es quien viene trabajando en la construcción del espacio de Milei en Arrecifes, de la mano de Pareja y Cabezas, y aseguró que “vamos a tener una lista oficial de Javier en nuestra ciudad para estas elecciones”.

Domingo añadió que “son muchos los arrecifeños que se quieren sumar a esta alternativa para cambiar verdaderamente la política, no para que sigan los mismos con distintos estilos y bajo el nombre de diferentes partidos pero con las mismas costumbres”.

Consultado sobre las personas que podrían integrar la lista de candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares, respondió: “Vamos con calma, no tenemos apuro. Seguimos los lineamientos de Milei, de contar con gente nueva, con reales ganas de trabajar y sin intereses personales. Lo que podemos decir es que son personas que no han participado en política hasta el momento”.

Para finalizar, agregó: “Yo no voy a ser candidato; no me creo con capacidad ni autoridad para serlo. Sólo me mueve a tomar esta responsabilidad del armado la convicción de que Milei es la única salida a décadas de decadencia del país. Es el único que puede producir un cambio profundo y real en la Argentina. Y quien nos represente como candidato a intendente de Arrecifes tiene que simbolizar lo mismo”.