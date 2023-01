Como ya se ha anticipado, el intendente de Arrecifes, Javier Olaeta, quiere ir por “la heróica” en este 2023: su segunda reelección consecutiva, pese a las numerosas denuncias de corrupción que afronta su gestión.

Hasta el momento, Daniel Bolinaga ostenta el récord de haber sido intendente de nuestra ciudad durante tres períodos (1991/1995 y 2007/2015) y El Negro quiere desbancarlo. Si se impone en las próximas elecciones habrá igualado al también dos veces senador provincial, entre otros cargos, pero marcará dos hechos inéditos en la democracia arrecifeña:

Nunca un intendente gobernó por tres períodos consecutivos, 12 años seguidos. Desde 1983 a hoy, nunca un mismo espacio político pudo ganar tres elecciones ejecutivas seguidas. Veamos:

1893: Ramón Lorenzo (UCR)

1987: René Papini (UCR)

1991: Daniel Bolinaga (PJ)

1995: Orlando Pederiva (PJ)

1999: Gustavo Picoy (UCR)

2003: Carlos Francisco Angelini (UCR)

2007: Daniel Bolinaga (PJ)

2011: Daniel Bolinaga (PJ)

2015: Javier Olaeta (UCR)

2019: Javier Olaeta (UCR)

Al finalizar este mandato de Olaeta, la UCR habrá gobernado Arrecifes 24 años desde el regreso de la democracia y el PJ, 16.

LA AMENAZA DE BOUVIER

El referente del PRO en Arrecifes, Fernando Bouvier, “se le animó” al oficialismo local y le presentó internas en 2021 dentro de Juntos. Perdió con el candidato del Intendente, Paqui Bóveda, pero hizo una buena elección teniendo en cuenta que era su primera participación con su propio grupo.

Luego, se sabe, se separó del bloque de concejales de la UCR y se enfrentó a Olaeta marcando profundas diferencias con su gestión y votando la mayoría de las veces como la oposición, especialmente en los temas que muestran dudosos manejos de los fondos públicos.

Dentro de Juntos, Olaeta se mantiene alineado con la UCR y Bouvier se identifica con la línea que marcan Macri-Bullrich-Vidal-Ritondo. No obstante, el jefe comunal arrecifeño mantiene diálogo con quien aspira a medirse con Cristian Ritondo en la carrera a la gobernación bonaerense, Diego Santilli.

El Negro está seguro que le vuelve a ganar a Bouvier en unas PASO, pero como hombre prevenido vale por dos, ya tiene preparado a su alfil para competir contra Fernando en una interna estrictamente del PRO.

La estrategia es que Martín Reddy (presidente del bloque oficialista en el Concejo Deliberante y que trabajó para la UCR con Olaeta y Paqui Bóveda en las últimas PASO contra Bouvier), sea precandidato a intendente de Diego Santilli, para así dividirle el voto PRO a FB, el candidato de Ritondo. Eso le aseguraría al Negro -así lo entiende- el triunfo en las PASO para mantener su ilusión de gobernar por tercer período consecutivo. Reddy no corre riesgos porque continuaría en el equipo de Olaeta como hasta ahora.

POSIBLE LANZAMIENTO DE MARTÍN

En este contexto, no sería extraño que Martín Reddy lance pronto su propio espacio del PRO, apoyando a Santilli. Ya se encuentra trabajando para ello con el respaldo del intendente de Pergamino, Javier Martínez y, por supuesto, del propio Olaeta.

Hay una ficha importante dentro del PRO arrecifeño que aún no se ha manifestado: Gustavo Picoy. El exintendente “juega siempre”, en forma visible o no. Hasta ahora no se sabe con quién trabajará o incluso (aunque poco probable) si será él mismo uno de los candidatos.