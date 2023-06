Los gremios docentes con representación en Arrecifes adhieren al paro convocado para este jueves 22 de junio en repudio a la represión ejercida por el gobierno de la provincia de Jujuy a educadores que reclamaban mejoras salariales.

La Federación de Educadores Bonaerenses, representada en nuestra ciudad por la UEBA, comunicó que “adhiere al Paro Nacional convocado por Docentes Argentinos Confederados (DAC) para este 22 de junio, en repudio a la brutal represión efectuada por el gobierno de la provincia de Jujuy”.

La ATE también se suma a la medida de fuerza, incluyendo a los auxilares de las escuelas.

En Arrecifes adhiere la gran mayoría de los docentes, a excepción de los que cumplen funciones en la zona rural (escuelas y jardines).

Los tres CEC no dictarán clases. En las escuelas primarias y secundarias y jardines de infantes depende de cada docente que concurra a trabajar; no obstante, al haber paro también de auxiliares, no se puede garantizar la limpieza en todos los establecimientos educativos.

En cada caso se informa lo resuelto a los alumnos y padres a través de los respectivos grupos de WhatsApp.