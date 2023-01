Con la confirmación oficial de que será piloto oficial del Juncos Holllinger Racing para correr toda la temporada 2023 en IndyCar, Agustín Canapino contó hoy que se va a vivir a Estados Unidos.

Lógicamente, la categoría más exigente del mundo (supera en velocidad a la Fórmula 1), demanda una dedicación exclusiva y una preparación altamente profesional, por lo que el arrecifeño emigra de la Argentina, donde dejará de competir en Turismo Carretera y no debutará en TC PickUp, las dos divisiones que tenía confirmadas para este año.

“Me voy el domingo a vivir a Estados Unidos con mi novia Josefina (Di Palma), a quien le agradezco mucho que me acompañe en esta aventura puesto que es un cambio de vida muy grande para ella”, confesó el arrecifeño.

Su cumpleaños número 33, el próximo jueves 19 de enero, lo pasará en Indianápolis, sede del equipo, donde comenzará a trabajar el martes: “Voy a ir todos los días al taller, porque es lo que me apasiona y porque necesito aprender mucho, día a día”.

Agustín también agradeció a Gustavo Lema, propietario del JP Carrera, quien no tuvo ningún inconveniente en rescindir el contrato que lo unía a su equipo para correr en TC y TC PickUp: “Ni lo dudó. Se puso contento por mí. Tengo que agradecerle mucho a Gustavo por ese gesto y porque me recibió y me acobijó luego del fallecimiento de mi papá y lo que todos saben que pasó con nuestro equipo”.