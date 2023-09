La locura que genera la Selección Argentina viene en aumento desde la Copa América 2021 y terminó de explotar con la consagración en el Mundial de Qatar 2022. El plantel logró una conexión única con los hinchas durante este proceso y nadie se quiere perder los últimos partidos de Lionel Messi con la Albiceleste.

Por esta razón, hace algunos años las entradas para ver al combinado nacional se agotan en cuestión de minutos y muchas personas se quedan con las ganas de ver a sus máximos ídolos dentro de un campo de juego.

El propio Lionel Scaloni, quién brindó una conferencia de prensa este miércoles en el predio de Ezeiza, habló sobre el entusiasmo de la gente: “Es bueno que la gente esté contenta, con ganas de ver el partido, y nosotros debemos saber que jugamos nosotros y no el público. Ellos tienen una Selección joven y que ya tiene un Mundial encima. Será un partido difícil”, puntualizó.

En el único momento en el que se lo notó algo incómodo al entrenador se dio cuando le pidieron una opinión de los precios de las entradas, que comenzaron en 19 mil pesos para las generales y reconoció: “Compré nueve entradas y me gasté 900 mil y algo. Las pago, claro ¿Cómo no las voy a pagar? Después, si querés, te muestro el recibo. Por mí, que vaya gratis la gente, pero no soy nadie para poner el precio de las entradas”.