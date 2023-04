El histórico y tradicional Hogar Agrícola de Salto se ha transformado en un Polo Universitario que hoy cuenta con tres universidades nacionales públicas y gratuitas brindando clases en la vecina ciudad.

Todo arrancó con la UNNOBA, dictando la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Industrial que este año tiene sus 15 primeros egresados en su sede saltense.

Esa carrera no fue elegida al azar, según explicó el secretario general de Gobierno de la Municipalidad de Salto, Camilo Alessandro. Las áreas de estudios universitarios que gestionan son para responder a la demanda de profesionales especializados que tienen las grandes industrias como Bagley, La Anónima y otras.

Distinto es el caso de la UBA, ya que la Universidad de Buenos Aires ofrece allí el Ciclo Básico Común (CBC) para varias carreras, permitiéndoles a los jóvenes de Salto cursar un año de estudios sin moverse de su ciudad, con la importancia que ello significa. También son varios los chicos de Arrecifes que asisten.

Ahora también se sumó la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), también con un perfil industrial que actúa como nexo entre los estudios secundarios de la Escuela Técnica y la salida laboral de calidad en el mismo Salto una vez recibidos.

Tratando de no envidiar a la ciudad más cercana y más parecida a Arrecifes, que funciona de una forma tan diferente, pensemos lo bueno. A sólo 30 kilómetros ya no sólo tenemos muchas e importantes fuentes de trabajo para nuestros habitantes sino también la posibilidad de que muchos jóvenes puedan acceder a la universidad en forma gratuita y no tengan que emigrar tan pronto de nuestra ciudad.