La tercera fecha del Torneo Apertura 2023 “Poroto Bernasconi” que organiza la Liga de Fútbol de Arrecifes, se jugará íntegramente el domingo.

Recordamos que en la particular programación de este campeonato, se disputan tres encuentros por fecha y dos equipos quedan libres, lo que lo hace más complejo que cualquier torneo normal y le resta atractivo. No se entiende por qué los dos equipos libres no juegan un cuarto partido entre ellos por fecha.

El único puntero hasta el momento, Sportsman, recibe el domingo a las 16:00 en Carmen de Areco a Almirante Brown, que viene de caer con Villa Sanguinetti en la primera fecha y quedar libre en la segunda.

De acuerdo al poderío del Lobo carmeño y su condición de local, es el favorito en este choque. Si la lógica se da, el Verdinegro deberá esperar al menos hasta la cuarta fecha para intentar sumar algún punto.

También el domingo se jugarán dos partidos en el Estadio Municipal “Pablo Zabaleta”. A las 15:00 se medirán Palermo-Huracán y a las 17:00 lo harán Santa Lina-Obras Sanitarias.

Quedan libres Villa Sanguinetti y Los Vascos. Este último ya quedó libre también en la fecha 1.

POSICIONES