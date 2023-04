“Es así casi todos los fines de semana: un descontrol total. Son batallas campales, no se puede dormir, nos rompen puertas, ventanas, canteros; nos mean el frente de nuestras casas… A la mañana tenemos que salir a lavar orina, vómitos, sangre. Se ha hecho un problema vivir en la Avenida Merlassino. Las madrugadas de los fines de semana parece el Conurbano; hasta disparos se escuchan; andan a los tiros”, relata un vecino que se califica como “podrido de esta situación”.

Y agrega que “nadie hace nada. Estamos cansados de reclamar, presentamos notas en todos lados. La Municipalidad ya sabemos que no hace nada de nada; los concejales se hacen los preocupados porque estamos en año electoral, pero tampoco hacen nada. La Policía, lo mismo: nos dicen que no pueden porque no tienen personal. Arrecifes es tierra de nadie”.

Por enésimo fin de semana, esta madrugada se generó otro enfrentamiento multitudinario entre jóvenes en Avenida Merlassino entre Moreno y Lamadrid. Los vecinos de esa zona lo describieron desde el lugar. No hay mucho más para agregar.