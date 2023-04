Mauricio Macri volvió a mostrar su disgusto por la conducción de Juan Román Riquelme en Boca Juniors y ratificó que participará en las elecciones del club Xeneize, que serán en noviembre próximo y en las que el expresidente apoya la candidatura de Andrés Ibarra.

“Gobierna el club a su antojo y yo no creo en eso”, atacó Macri al actual vicepresidente de Boca.

“Todo lo que nosotros construimos en 12 años ahora está en crisis por la forma personalista que tiene Juan Román Riquelme para gobernar el club a su antojo”, se quejó Macri.

En charla con Radio Rivadavia, Macri se mostró este domingo en desacuerdo con los manejos “personalizados” de Riquelme, y mostró su preocupación por los altibajos futbolísticos que vive Boca.

“Se puede ganar o perder, pero no puede suceder lo que está pasando. Nosotros llevamos a Boca a ser una institución sólida, fuerte, organizada y respetada en el mundo entero por los logros obtenidos: 16 títulos”, remarcó Macri.

Y agregó: “Boca está por encima de cualquier nombre. No se puede manejar así el club, estoy realmente muy preocupado. No creo en la actitud de conducción personalista que tiene Riquelme. Para nada. Y yo no me confundo, nadie discute lo que fue como jugador, porque yo lo fui a buscar dos veces para que esté en Boca. Pero todo eso no tiene nada que ver con ser dirigente deportivo y conducirse con esos parámetros emocionales, con esa prepotencia”, sentenció.