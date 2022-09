Almirante Brown y Villa Sanguinetti igualaron 1 a 1 en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Clausura “Municipalidad de Arrecifes” del fútbol local.

En la noche de este sábado, en el Estadio Municipal, el Verdinegro festejó el punto como una victoria, por varios motivos: venía de perder el clásico con Huracán, lo empató sobre el final, Villa lo había goleado en el Apertura y quebró la racha de cinco partidos sin sumar que tuvo en la fase regular, iniciada precisamente tras igualar con el Globo y caer ante los villenses.

El partido fue equilibrado, aunque con el conocido buen manejo de pelota del equipo de Martín Díaz para controlar el juego. Brown se paró de igual a igual y se defendía bien, hasta que apareció la magia de Germán Pardo para acariciar la pelota y colgarla en un ángulo. Golazo.

En el complemento el Verdinegro tuvo que salir a buscarlo y pudo empatarlo. Villa se quedó pero de contra también pudo aumentar la diferencia. Parecía que el partido moría 1-0 hasta que el ingreso de Lucas Lladó le dio sus frutos a Tingui Burgos: centro de Dante Burgos y cabezazo del Tanque para la igualdad definitiva sobre el final.

“Estamos punteros por más que a muchos no les guste. Sabemos que algunos no quieren a Brown por lo que hizo en el Nacional B y siempre quieren que nos vaya mal. Para nosotros, empatarle al campeón, al equipo que mejor juega en Arrecifes, es importante. Seguimos trabajando calladitos y con el sólo objetivo de clasificarnos a los playoffs sin sufrir tanto como en el Apertura”, dijo Tingui en diálogo con Matías De Matteo y Matías Marillet en la transmisión de Radio Gen.

La fecha 4 se completa de la siguiente manera, y pase lo que pase Brown seguirá una semana más como líder:

15:00: Palermo vs. Peña de Boca

16:00: Sportsman vs. Obras Sanitarias (en Carmen)

17:00: Santa Lina vs. Huracán

Libre: River Plate

POSICIONES