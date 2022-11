Almirante Brown le ganaba 1 a 0 a Boca Juniors en uno de los choques de cuartos de final del Clausura de primera división que organiza la Liga de Fútbol de Arrecifes.

El Verdinegro había sacado ventajas en el primer tiempo, en el que sobre el final se quedó con un hombre menos por la expulsión de Marinero. Antes, El arquero Mallo había impedido la igualdad atajándole un penal a Godoy.

El Xeneize buscó el empate durante todo el complemento, con Brown aguantando con diez jugadores y parecía que lograba el pase a semifinales. Pero tras una jugada confusa en la que se pidió mano de un hombre de Boca, llegó el empate y el enojo de todo el Almirante por la mano no cobrada por Darío López.

Incluso, el entrenador verdinegro, Tingui Burgos, se metió en la cancha a reclamar en medio del festejo boquense.

“Nos sentimos perjudicados. La mano fue clarísima, la vio todo el mundo. Pero no sólo por eso: en el penal a favor nuestro el arquero debió haber sido expulsado porque era último hombre. Nos echaron a Marinero en el primer tiempo, tuvimos que jugar más de un tiempo con diez y en la contra nuestra previa al empate hay un foul que tampoco nos cobran y deriva en el ataque del gol de ellos. Yo ya estoy acostumbrado a estas cosas, pero me da bronca porque rompen la ilusión y las ganas de los chicos que dejaron todo en la cancha. No le quito méritos a Boca, que jugó bien, pero no deberían pasar con ayuda”, se descargó Tingui.

En la definición por penales, el equipo de Aldo Carbajales se impuso 7 a 6 y ahora enfrentará a Villa Sanguinetti. Leo Carusillo entró para los tiros desde los 12 pasos y atajó dos.

Imágenes: Juliano Carbonaro