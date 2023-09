No quedan dudas de que su propio compañero de equipo le arruinó a Agustín Canapino el mejor resultado del año en IndyCar, que tranquilamente podría haber sido un histórico podio.

En la última fecha de la temporada, corrida ayer en Laguna Seca, el arrecifeño marchaba quinto a 20 vueltas del final (de las 95 pactadas) con banera amarilla en pista. En ese momento, previo al relanzamiento, el Titán le dice por radio a Ricardo Juncos: “¡No nos vamos a tocar, eh!”. Y el dueño del equipo le respondió: “No, no. Ya hablé con Callum antes de la carrera y ahora se lo repitieron por la radio”.

Pero al engreído piloto inglés no le importó nada y desoyó las órdenes de su equipo, con un evidente complejo con Agustín: no acepta que un argentino que llega de manejar unos armatostes ande delante de él, que viene de la academia Ferrari.

Fue así que Ilott se tiró a superar a Canapino por afuera, se pasó de largo, el argentino lo perdonó y otra vez se le tiró, cerrándolo y obligándolo a levantar para no tocarse. Igual, le pegó en un spoiler delantero y le cagó la carrera. Desde allí, el argentino debió sobrevivir a la carrera perdiendo posiciones con un auto que ya no podía manejar aplicando la máxima potencia.

Tras la carrera, el de Arrecifes habló con Carburando: “A mí no me gusta generar polémicas, pero ya es la segunda vez (que me lo hace) y ahora voy a tener una charla con Callum. Fue una maniobra extremadamente arriesgada y el alerón se rompe por su maniobra. Yo entendí que nos íbamos a cuidar y tomé precaución. No esperé que él haga lo que hizo”.