Algo no está bien en el Turismo Carretera, y desde hace rato. Ya no hay buenos espectáculos, no hay paridad de marcas, hay que pagar para ver las carreras por tele o por dispositivos multimedia, en las transmisiones hay más publicidades que sobrepasos, muchísimos sienten que tampoco hay transparencia, los pilotos y equipos no pueden opinar de nada porque son sancionados… El TC ha dejado de ser la categoría popular que siempre fue.

Como contrapartida, sí reafirma su éxito en el aspecto económico, comercial, en cantidad de autos y de pilotos que siguen tentados por correr en TC y saben que si lo hacen en otras categorías pueden ser excluidos de la ACTC. Por eso se aguantan todo.

La definición del campeonato 2022 en El Villicum, San Juan, fue tan triste como toda la temporada. Muy poca gente en las tribunas y pilotos desmotivados en la pista, obligados a correr con una temperatura de más de 40ºC al aire libre.

Se consagró campeón José Manuel Urcera, con un Torino que le sacó más de medio segundo por vuelta al resto en su serie y que también paseó en la final hasta que se retrasó al cuarto lugar no se sabe ciertamente por qué. Ni siquiera el flamante campeón festejó como lo hubiera hecho cualquiera que gana su primera corona en la categoría más importante de la Argentina.

Ganó Leonel Pernía y completaron el podio Esteban Gini y Marcos Landa, en un 1-2-3-4 de Torino que no es normal.

El otro que estaba peleando el título, Mariano Werner (Ford) llegó quinto. Más de eso no podía hacer.

Mucho más no se puede comentar. Ojalá el TC cambie y vuelva a ser lo que fue en algún momento.

LOS ARRECIFEÑOS

Agustín Canapino (Chevrolet) llegó séptimo en San Juan y quedó sexto en la Copa de Oro; Juan Tomás Catalán Magni (Ford), octavo y Valentín Aguirre (Dodge) 12º, los tres en muy buenas actuaciones. Norberto Fontana fue 21º, demasiado para el Chevrolet que maneja. Josito Di Palma (Ford) y Nicolás Trosset (Ford) tuvieron que abandonar.

RANKING PARA 2023

3) Agustín Canapino

15) Josito Di Palma

19) Nicolás Trosset

24) Juanto Catalán Magni

26) Valentín Aguirre

32) Norberto Fontana

MATÍAS CANAPINO SE DESINFLÓ AL FINAL

Matías Canapino (Chevrolet) arribó 20º en la final de TC Pista en El Villicum, donde se conagró campeón Otto Fritzler (Ford).

Tras liderar el campeonato a mitad de temporada, el arrecifeño quedó 10º en la Copa de Plata y sexto en el campeonato. Ahora habrá que ver si la ACTC lo autoriza a pasar al TC “grande” en 2023.