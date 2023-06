Patricio Gabilondo, hasta el momento único precandidato a intendente de Arrecifes lanzado oficialmente para las PASO del 13 de agosto, volvió a hacer hincapié en la educación, uno de los temas primordiales que propone como eje de gobierno.

“Tenemos un equipo de especialistas trabajando en un plan de infraestructura educativa, como ya lo he comentado. Con el dinero que envía la Provincia por el Fondo Educativo, correctamente administrado, las escuelas y jardines de nuestro distrito no tendrían que atravesar las necesidades que hoy muestran”, aseguró.

El representante del Frente de Todos insistió en que “si no le damos prioridad real a la educación, difícilmente podamos mejorar la calidad de vida de los arrecifeños a futuro. Un chico en la escuela, un joven con posibilidades reales de formarse debidamente en el estudio, son menos adultos con necesidades el día de mañana. La formación educativa es clave para la construcción de una sociedad, y desde la política le tenemos que dar a alumnos y docentes las mejores condiciones para desarrollarse”.

Gabilondo añadió: “A un título terciario o universitario no te lo quita nadie y es un patrimonio que tenés para toda tu vida. Es por ello que vemos con mucha tristeza que no existan posibilidades de estudios superiores en Arrecifes, lo que lleva a que los jóvenes emigren de nuestra ciudad. Y si a eso le sumamos la falta de posibilidades laborales, muchos de ellos no regresan. Además del sacrificio económico que hoy significa sostener el estudio de un hijo lejos de su casa, esta situación lleva a una disgregación de las familias. Y no nos resignamos a que los chicos se tengan que ir de Arrecifes para progresar”.

“En ese sentido me comprometo a que, si soy intendente, en un plazo no mayor a 30 días tendremos carreras universitarias para cursar en Arrecifes. Esta no es una promesa electoral ni realizada en vano. Ya hicimos todo para contar con eso en nuestra ciudad, nos reunimos con directivos de distintas universidades y tramitamos la adhesión Programa Puentes para que Arrecifes pueda contar con un Centro Regional Universitario. Es necesario el aval de la Municipalidad para que la Provincia habilite los 30 millones de pesos disponibles para subsidiar infraestructura y equipamiento, además de financiar viáticos y salarios docentes. El intendente Olaeta no lo ha firmado y si no lo hace, será nuestra primera medida de gobierno y la concretaremos en pocos días”, aseguró Gabilondo.