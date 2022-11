Este viernes se celebró una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Arrecifes para continuar el tratamiento de un único tema: las denuncias de corrupción en la obra pública de la Municipalidad.

El motivo específico fue aprobar un pedido de distintos expedientes al Departamento Ejecutivo, para el que le dieron cinco días de plazo. Si la Municipalidad no cumple, podría solicitarse la interpelación del intendente Javier Olaeta.

En el desarrollo de la sesión, los concejales Sebastián Reigosa, Jorge Eterovich y Daniel Bolinaga siguieron sumando pruebas a las denuncias de corrupción iniciadas por el vecino Cristian Losada, y de más hechos diferentes que comenzaron en el año 2016.

Las evidencias son tan contundentes y numerosas que los ediles oficialistas del bloque Juntos-UCR ni abrieron la boca ante las graves acusaciones de sus colegas de la oposición. La única intervención del presidente de la bancada que respalda a Olaeta, Martín Reddy, fue para “pedir más días de plazo para la presentación de los expedientes, porque son muchos”. Pero no se opuso a la solicitud; es imposible hacerlo.

REIGOSA APUNTÓ CONTRA ALDAZABAL

El socialista Sebastián Reigosa fue quien abrió el debate y no anduvo con vueltas: “Esta semana escuché en algunos medios al secretario de Gobierno, Sergio Aldazabal diciendo que esto era una maniobra de la oposición para obtener rédito político. ¿De qué oposición hablan si Losada es radical de toda la vida? Dejen de mentirle a la gente. Esto tiene que quedar bien claro. Losada ya trabajaba en el Comité de la UCR cuando nosotros, los socialistas, integramos el Frente Progresista Cívico y Social con los radicales, allá por el 2013. No sólo nosotros sabemos que siempre hizo campaña para Olaeta; lo sabe y lo ha visto toda la comunidad. Nunca trabajó para el Socialismo, tampoco para el Frente de Todos ni para La Cámpora ni para el Frente Renovador; tampoco para el PRO. La campaña por las calles llevando el sonido de los jingles políticos era de Olaeta, y los repulgues para las empanadas de las cenas los hacía en el Comité de Moreno 54, no en otro lado”.

ETEROVICH: “PAREN DE ENSUCIAR QUE BASTANTE ESTÁ SUCIO TODO”

Jorge Eterovich, del Frente Renovador-Frente de Todos coincidió con Reigosa en que “Losada vino acá con la llave del Comité Radical, que le entregó el Intendente. ¡Cómo van a hablar de maniobra política si Losada es de ustedes, los radicales! Se abusaron de un muchacho que, cuando lo metieron en la Municipalidad a hacer obras públicas sin él tener ni idea de lo que se trataba, tenía una exitosa empresa de catering en funcionamiento. Losada tenía hasta un colectivo para trasladar a su gente porque trabajaba hasta en tres eventos en distintas ciudades a la vez. Contaba con 1600 cubiertos y tuvo que vender todo para comer desde que lo metieron en esto. ¿Y quieren hacerle creer a los vecinos que es una maniobra de la oposición? Pasa que la gente ve esto y nos observa hablando a los concejales Reigosa, Bolinaga y a mí, porque los radicales están mudos, no dicen nada. paren de ensuciar que ya bastante sucia está esta gestión municipal”.

BOLINAGA: “DESDE HACE TIEMPO NO PARAMOS DE TRATAR HECHOS DE CORRUPCIÓN”

El exintendente Daniel Bolinaga fue otro de los que siguió sumando nuevas pruebas de maniobras ilícitas en la obra pública municipal, detallando facturas consecutivas de Losada por la misma obra y por distintos montos de dinero en sólo dos meses. “Desde hace tiempo, en este Concejo Deliberante no paramos de tratar hechos de corrupción de esta gestión municipal. Y cuanto más investigamos, más irregularidades encontramos. Son todas maniobras hechas específicamente para el mismo fin, absolutamente adrede; no es todo trucho, es recontra trucho”.