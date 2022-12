Este jueves la Unión Cívica Radical de Arrecifes (que es lo mismo que decir “la gestión de Javier Olaeta” emitió un comunicado acusando duramente a los concejales de la oposición por no dar quórum el miércoles para tratar la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2023 (aumento de tasas).

A las pocas horas, el concejal socialista Sebastián Reigosa respondió a través de sus redes sociales:

¿POR QUÉ NO DI QUORUM PARA TRATAR LA ORDENANZA FISCAL IMPOSITIVA 2023?

El Ejecutivo nos está pidiendo aprobar los fondos para la administración pública 2023 (duplicando el presupuesto 2022) en medio del escándalo político y de corrupción más grande de la historia de Arrecifes. Nos piden más caja a todos los arrecifeños –justo para un año electoral – cuando aún no responden ni uno de los pedidos de Informes que se hicieron desde el Concejo Deliberante en torno a la malversación de fondos públicos en el “Caso Losada”.

Algunas consideraciones para que los vecinos, y sobre todo los empleados municipales, estén tranquilos de que no dar quorum es una opción responsable y coherente:

– Ante esta negativa, va a seguir vigente el presupuesto 2022 (1.600 millones de pesos). Además la coparticipación que se pidió a la Provincia sigue en pie.

– Le dicen a los empleados municipales que no pueden pagar el bono por culpa de la oposición pero sepan que bono y aguinaldo estuvieron previstos en el presupuesto 2022 (y no en el que nos están pidiendo aprobar ahora).

– No se debería ver afectado ningún servicio público.

¿Qué puede hacer la Municipalidad para destrabar este conflicto y encarar un 2023 con presupuestos actualizados? Informar con transparencia lo denunciado en torno al sistemático mal manejo de fondos en Obras Públicas.

No es extorsión política, y me revuelve las tripas leerlos decir que esto es la oposición intentando perjudicar a los ciudadanos (fundamentalmente a los empleados municipales que desprenden sus sueldos de este presupuesto). No dar quorum hasta no recibir respuestas públicas en torno a una sospecha de manejo indebido de fondos es lo que considero coherente y responsable, ¿quién le daría un cheque en blanco al que no fue claro con el dinero de todos durante este tiempo?