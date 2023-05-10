La Municipalidad de Arrecifes informó esta tarde el cronograma de pago de las becas 2023 a estudiantes terciarios y universitarios que cursan sus carreras fuera de nuestra ciudad.
El pago se realizará por orden alfabético de apellidos de los beneficiarios.
Martes 16 de mayo: Desde la A hasta la F.
Miércoles 17 de mayo: Desde la G hasta la O.
Jueves 18 de mayo: Desde la P hasta la Z.
Los pagos se efectuarán en el horario de 8:00 a 12:00 en la Tesorería del Palacio Municipal, calle Ricardo Gutiérrez 730, 1º piso.
En esta oportunidad, se abonarán las becas correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2023.
LOS 384 BECADOS
ABARRATEGUI, FACUNDO
ABARRATEGUI, JUAN PABLO
ABARRATEGUI, SOFIA
ABRANOVICH, ALEJANDRA
ACOSTA MARRAISO, SOFIA
ACOSTA, SOFIA BELEN
ACTIS GOMEZ, MACARENA
ACUÑA CARABELLI, MORENA A
EID BIANCHINI, MELINA
AEID GUEMEZ, MARTIN
AEID GUEMEZ, PAULA
AGÜERO, DIEGO FACUNDO
AGUILAR ALEGRE,YAMILA F.
AGUILERA MENENDEZ, ROXANA BELEN
AGUIRRE GONZALEZ, LUCAS A.
AGUIRRE, CAMILA
ALBAREZ, ANA
ALBARRACIN, MARIA ISABEL
ALFARO DRLJE, AGUSTIN
ALTAMIRANDA, FIAMA N.
ALVAREZ, MARTIN TOMAS
ALVAREZ, TORRES, MANUEL E.
ALVAREZ, VALENTINA A.
ANTUNA FAURA, MARIA PILAR
ARANDA GOMEZ, MELISA
ARAUJO, FLORENCIA
ARELLANO CISNEROS, VENUS P
ARGAÑARAZ, LARA R.
ARIAS, MAITE ELENA
ARIZA, MILAGROS
ARZUAGA, JOAQUIN
BAEZ, MARIANO E.
BAHAMONDE, SOLANA
BAI, ELDA
BALMACEDA ZABALA, FERNANDA
BAMONDE, DIEGO MARCELO
BARBOSA, AYRTON JESUS
BARRALE, SOFIA
BARRIENTO, TIARA N.
BARRIENTOS, LISETTE ALEJANDRA
BARRIENTOS, MILAGROS
BARROSO MANASSERO, M. AGUSTINA
BARRULI VAQUERO, ROCIO BELEN
BASQUEZ, CAMILA
BAUD, AGUSTINA C.
BAUD, CARLOS F.
BAUD, LUCIANA
BECERRA, PRISCILA AYELEN
BENITEZ, BRANDON N.
BENITEZ, SOLEDAD V.
BILBAO VALIELA, ANABELLA L.
BIONE, TOMAS
BLANCO, MANUEL
BRUNO, SOFIA
BUESSIO, AGUSTINA
BUSTAMANTE, JULIETA ABRIL
BUSTAMANTE, NICOLAS A
BUZZALINO, SANTIAGO
CABARCOS, JACQUELINE
CABRERA, DAIANA M.
CABRERA, ROCIO
CABRERA, SORAYA
CACERES, ARIANA A.
CALBO, SOFIA
CALLEJAS, TOMAS
CAMELINO, ALAN
CAMPAS SAYAL, CAMILA
CANTEROS OLMEDO, ELBA AYELEN
CANTEROS, JUAN IGNACIO
CAPRIOTTI, VALENTINA
CASAL NABARRI, ENZO D.
CASAL NABARRI, MARIA L
CASTELLARO DI FIORE, FRANCISCO
CASTILLO BARROZO, MARIA BELEN
CASTRO, NOELIA N.
CASTRO, VALENTINA A.
CATALDI RUBINICH, AGOSTINA
CAUBET ALVAREZ, BRISA AYLEN
CAVALLO CARBAJALES, MOIRA
CAVALLO, CAMILA
CAVALLO, JULIETA
CAVASSUTO GHIGO, ANGELES D.
CENZANO, MATIAS ARIEL
CHAZARRETA MARINO, GUILLERMINA
CHAZARRETA VILA, MELANY
CHAZARRETA VILA, DENISE
CHAZARRETA, JENNIFER
CHAZARRETA, KEILA N.
CHULZE, DEBORA
CHULZE, JEREMIAS
CIUTTO PAEZ, OWEN
CLERICI, ROCIO N.
COLIVA, VICTORIA C.
COLOMBO, YAMILA TAMARA
CORDOBA, MARTINA
CORNELIS, DELFINA
CORNELIS, VALENTIN
CORNET, JESICA M
CORTEZ, LUANA P.
CORVALAN RICARDO, ALVARO RAUL
CORVALAN, AYRTON
CRESPI, FLORENCIA
CRESPI, VALENTINA
CUENCA, ALDANA
CUENCA, NATALIA
D ANGELO, VICTORIA
DE CLAUDIO, CATALINA
DEL POZO, MARTINA S.
DEL VALLE, MARIA SOL
DEL VECCHIO LARRAÑAGA, VALENTIN
DELEGLISE, LUCA
DELGADO, FRANCO R.
DELGADO, VALENTINA
DELUCA, SHARON
DEVIA, MICAELA
DEVOLDERS, VALENTINA
DI ALESSIO ORDOÑEZ, AGUSTINA
DI PALMA, FLORENCIA
DIAZ CAVIGLIA, TOMAS
DIAZ CAVIGLIA, VALERIA
DIAZ PELLEGRINI, MATIAS EZEQUIEL
DIAZ PEREZ, ROBERTINO
DOMINGO, SOL M.
DOMINGUEZ, VICTORIA E.
DONNOLA, GUILLERMINA
DUARTE MEDINA, CINTIA
DUARTE, NATASHA PALOMA C.
DUARTE, VALENTINA
DUNNE, CAMILA
DUPONT, NICOLE
EFEMCHUK, CONSTANZA
ELEL, LEILA
ELIAS, NICOLAS MIGUEL
EVANGELISTI, MICAELA
FALCIONI, LUDMILA
FAVA CHAPPE, WALTER JORGE
FERNANDEZ, JORGELINA E.
FERRADAS, MATEO
FERREYRA, PAULINA YASMIN
FERRI, STEFANO
FERRI, VALENTINA
FERRITTO FERNANDEZ, ANA CLARA
FESTA DELL ELICE, VIOLETA
FIGUEROA GARAVENTO, FLORENCIA F
FLANIGAN, ANTONELLA P.
FONTANA DEL VALLE, VALENTINO
FRAGELLI, MARIA CECILIA
FRANCHONI, MARIA ROSA
FRANCO, LUCRECIA A.
FRANCO, SOFIA AYELEN
FRATTINO, CARMIN
GAITAN GAUNA, AZUL
GAITAN GAUNA, GERARDO
GAITAN GEREZ, MELISA
GALVAN GARCIA, JULIETA
GALVAN, ANTONELLA
GALVAN, JORGE ALBERTO
GALVAN, PAULA LUCILA
GARAVANO, JUAN MARTIN
GARAVANO, LUCIA
GARCIA DITURO, LEONELA N.
GARCIA ORELLANA, TAMARA INES
GARCIA, JULIETA
GARROTE, CANDELA B.
GARUTI, DIEGO A.
GAUD, WALDEMAR ALEXIS
GAUTO, LUDMILA
GERBER, ARE LIZ VICTORIA
GIACONE MARSELL, AGUSTIN
GIACONE MARSELL, GINA BELEN
GIANI CANCELO, BRUNO
GIMENEZ, JIMENA AILEN
GIMENEZ, JUAN DANIEL
GIRARD, KATHERINE
GISMONDI, LUCA
GISMONDI, ROQUE
GODOY, STEFANIA BELEN
GOMEZ JAIME, MARIANO J.
GOMEZ, CAMILA
GOMEZ, GUILLERMO LUIS
GOMEZ, MARIANELA
GONZALEZ MOLINA, M. DE LOS ANGELES
GONZALEZ PERALTA, CAMILA A.
GONZALEZ, CAMILA BELEN
GONZALEZ, MAXIMILIANO
GORO, FLORENCIA A.
GOROSITO, MARIA CELESTE
GOROSTEGUI RICARDO, MARIA SOL
GOYOAGA, JIMENA
GRECO, MILAGROS
GUAYAN, JUAN CRUZ
GUTIERREZ, CINTIA ESMERALDA
GUTIERREZ, MIRTA Y.
HANLEY, SHIRLEY
HERBEL RODRIGUEZ, NAHUEL
HERRERO, MARIA ROCIO
IBARRA, GIULIANA M.
IBARS, AGUSTIN M.
IBARS, ERIK J.
JONES AGUIRRE, RODOLFO V.
KEATING MANZOTTI, FRANCO
KINDERKNECHT, DANIEL
KORELL, CAROLINA
KYRIAZIS, MATIAS
LABRIOLA, ORNELLA
LAMPERTI, AGUSTINA M.
LAMPERTI, MARIA LOURDES
LAMPERTI, MELANY L.
LEDESMA, MARIANA BELEN
LEGUIZAMON, JOHANA A.
LEIBA, MICAELA D.
LEIVA, ABRIL
LEIVA, PILAR
LEMOS, MILAGRO
LENCINA, ANAHI
LETTE SOLDEVILLA, WANDA
LOBO, DEBORA
LONZI, JOAQUIN GABRIEL
LOPEZ GIGANTE, MARIA VICTORIA
LOPEZ, STEFANIA
LUCHETTI, GIULIANA
LUJAN, MARIA ESTHER
LUJAN, SOFIA
MAC LOUGHLIN, FRANCISCO M.
MADERNA, BIANCA
MAGNO, BRISA
MALDONADO, CELESTE A.
MALDONADO, DAMARIS A.
MALEGARIE DUARTE, ANA
MAMANI CAHUASIRI, JHENNY J.
MANASSERO, SOFIA
MARCHIO, ROCIO
MAROTTE, JULIANA
MARRAISO, CAMILA A.
MARTINELLI MARTINEZ, VALENTINA
MARTINEZ DE HOZ, LARA
MARTINEZ, MARIANA INES
MARTINEZ, ZOE A.
MARTINI,ALAN FRANCO
MASEDA, VALENTINO
MASTROPAOLO, JULIANA
MAYMO SKANSI, JOAQUIN
MAYORANO, FACUNDO
MAZZETTI, STEFANO
MEDINA, URIEL A
MENDEZ TAYPE, CIELO A.
MENDOZA BARROZO, JUSTINA M.
MENDOZA, LARA ESTEFANIA
MENDOZA, MILAGROS N
MENDOZA, TIZIANA MARTINA
MERELLO VALENCIA, EMILY
MERLO, VICTORIA
MIRANDA, VICTORIA
MOLINA FERRETTI, VALENTINA
MONTEVERDE CALISMONTE, MARIBEL
MONTEVERDE CALISMONTE, MELISA
MONZON, LEONEL
MONZON, LOURDES M.
MORALES, BRANCO DANIEL
MORALES, NAILA M.
MUSANTI, ALINA
MUÑOZ REIGOSA, MILAGROS
NADAL DE VIRGILIO, MELINA
NEIFF, MILAGROS
NICOLAU OVIEDO, VALENTINA
NICOLICH, ANTONELLA S.
NOIR, TOMAS
OBREGON, DIANA BELEN
OJEDA, FERNANDO B.
ORDOÑEZ, PALOMA
ORELLANA, SOLANA
ORTENSI, FRANCISCO
ORTIZ ANGUIZOLA, DENNISE
ORTIZ, PALOMA BELEN
ORTIZ, ROCIO
ORTMANN TABORDA, KAREN A.
OSORIO, SANTIAGO
PACASASSI OJEDA, GALA
PACHECO, TRINIDAD M.
PALADINO, MICAELA
PARDO ESCOBAR, GRACIELA
PASCUAL PILDAIN, AGUSTIN
PASCUAL PILDAIN, JUSTINA
PELLEGRINI, JULIANA
PEREYRA FEEHAN, EVELYN A
PEREYRA, FRANCO
PEREZ FONTANET, SOL
PEREZ VAZQUEZ, MAITEN
PEREZ, IÑAKI GASTON
PEROVICH, HILEN NOEMI
PETTINARI, SILVANA V.
PFERRER PEÑA, SEBASTIAN
PIERINI, IVANA O.
PILDAIN, ALEX Y.
PITA, PATRICIO
PLANES, GEORGINA STEFANIA
PLATERO, LUIS
PLAZIBAT, EDISON
POGGIO ALONSO, ASDRUBAL BAUTISTA
PONCE, DELFINA NICOLE
PONTAQUARTO, ANGELES M.
PORCEL, AINARA S.
PORCEL, ALISON
PRADA, JULIETA
PRADA, LUCAS N.
PRESENZA, SOLANGE
PRESTA, WANDA E.
PREVE, AGUSTINA
PRIETO, FERNANDO
PUCHIK, CANDELARIA G.
RAIMUNDO, BRISA
RAIMUNDO, MICAELA LUJAN
RAMIREZ. LISETTE
RASO, CAMILA
REYNA, STEFANIA M.
RIPOLL, TOMAS
RIVERO, MARIA VICTORIA
RIVERO, ROCIO DEL CIELO
RIVERO,AILSA CHELSEA
RIVUAR, KEVIN
ROBLEZ GALLEGO, LARA
ROBLEZ GALLEGO, PILAR
RODRIGUEZ COSTA, MILAGROS
RODRIGUEZ PEREYRA, CHRISTIAN
RODRIGUEZ, AGUSTINA DENISE
RODRIGUEZ, AYLEN
RODRIGUEZ, CAMILA
ROJAS, SOL ANABEL
ROLDAN, PATRICIO
ROMERO, MARIO
ROVITTO RAIMUNDO, JORGELINA
RUIZ SCHEFFER, MARIA M.
RUIZ, CAMILA ADRIANA
SALDAÑA, JULIANA
SANCHEZ, GASTON FEDERICO
SANTARELLI, ALEX
SAYAL, NICOLAS
SCARABEL, AGUSTIN L.
SCHIEBERT, AYLEN A.
SECADES HANLEY, DELFINA
SEGOVIA, CRISTIAN
SELVINI MIRANDA, ARIEL
SENSAN, MARIA JULIETA
SHERIDAN, CAMILA
SIMO, MILAGROS
SLAIMAN ALVAREZ, SOFIA
SLAIMAN, JOAQUIN G.
SOLA, PRISCILA
STORTINI, FIORELLA
SUAREZ NAVARRO, EZEQUIEL
SUAREZ PALAVECINO, GERARDO J.
SUAREZ, CANDELA
SUAREZ, CANDELA AGUSTINA
SULLIVAN , LUISINA
TABAREZ, MELISA M.
TABOADA, VICTORIA A.
TAPIA DELEGLISE, MATEO
TELLECHEA, CAROLINA
TENORIO, GUILLERMINA
TORRENS, MILAGROS SOLEDAD
TORRES, TOMAS MANUEL
TRAVERSO, FERNANDO E.
TURDO, MAURICIO ANDRES
ULLUA RILLO, MARIA VICTORIA
ULLUA, AGUSTINA
VALDEZ, MILAGROS
VALERIO, VICTORIA LUJAN
VALLES MICAELA E.
VAN DER VEEN CASTILLO, EMILIANO
VAN DER VEEN CASTILLO, MICAELA
VARELA OROZCO, LUISINA
VAVREÑIUK NERINA
VEGA, LUCILA BIANCA
VERON MONTREZA, MELANY V.
VERON, AYLEN
VILCHES, BARBARA YAMILA
VILLALBA ZALTERI, LUCIA A
VILLARREAL, MALENA L.
VILLEGAS, MARIA PAULA
VISICONTE, MARIA VICTORIA
ZABALA, DAIANA S.
ZAPATA, YESICA C.
ZARATE, LAUTARO NAHUEL
ZUCCATO, MARTINA