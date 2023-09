La Municipalidad de Arrecifes volvió a sorprender esta mañana con un insólito e innecesario nuevo comunicado, en el que se encarga de aclarar textualmente:

ATENCIÓN: ACLARACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

Ante preocupantes consultas recibidas, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Arrecifes informa que no está realizando ni autorizó campaña alguna de control de hipertensión domiciliaria. ¡Cuidémonos entre todos!

Tras analizar los conceptos vertidos en esta aclaración municipal, en la que se advierte a los vecinos que tengan “atención”, no hay que dudar en adherir en todo. La Municipalidad tiene razón, por lo siguiente:

-No hay ninguna duda de que la Secretaría de Salud no está haciendo ninguna campaña en favor de la salud de los vecinos, porque jamás la hizo en ocho años. Como muestra de que es cierto lo que dicen, basta un botón: desde que la Campaña de Vacunación contra el Covid salió de la órbita de la Provincia de Buenos Aires y pasó a ser responsabilidad de esta gestión municipal, no se supo más cuándo se vacuna, si hay o no vacunas ni nada; siendo que siguen existiendo casos de Covid en nuestra ciudad.

-También es verdad que reciben consultas preocupantes, específicamente sobre la gente a la que han dejado sin trabajo por haber perdido la elección el intendente Olaeta, también por la falta de pago a proveedores, por los 113 millones de pesos que les viene costando sólo un cantero de la Avenida Merlassino, por los miles de millones de pesos de los que no quieren rendir cuentas, por la falta de seguridad en las calles y el descontrol y la violencia en la nocturnidad. Todas “preocupantes consultas”.

-Es cierto, además, que no autorizó nada, porque esta gestión municipal se encargó sistemáticamente de no autorizar y rechazar todo lo que pueda hacer o gestionar otro partido político: así, Arrecifes se quedó sin universidad, sin viviendas, sin industrias, sin trabajo.

-Por último, también hay que avalar su recomendación “¡Cuidémonos entre todos!”. Efectivamente, es absolutamente necesario cuidarnos entre todos los vecinos… de ellos, porque hasta el 11 de diciembre en Arrecifes puede pasar cualquier cosa y estamos absolutamente desprotegidos por el oficialismo y, en algunos casos, amenazados.

LA ACLARACIÓN DE SALUD COMUNITARIA