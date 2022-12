Juan Cruz Colabello ganó la última fecha de la Copa Bora en San Nicolás, este domingo compartiendo jornada con el TC PickUp y los TC Mouras, y se consagró campeón por segundo año consecutivo.

Colabello llegó a esta competencia en igualdad de puntos con Isidro Puchik, pero tuvo un auto muy superior y se quedó con las pruebas de clasificación con una diferencia de llamativas 85/100 sobre el segundo. La carrera la dominó de punta a punta.

El arrecifeño, que clasificó y largó cuarto, sabía que iba a ser imposible pelearle mano a mano: “No teníamos un motor para ir en busca del triunfo. Por ello apostamos a sostener un ritmo parejo y a que Colabello se vaya cayendo con el transcurrir de las vueltas, ya que las gomas se desgastan mucho. También a que cometa algún error o ingrese un auto de seguridad. Lamentablemente nada de eso ocurrió”, dijo Puchik en RADIO UNO (107.1).

Isidro había ganado un puesto en carrera, marchaba tercero, pero sobre el final resignó un lugar con un competidor que muy vehementemente se metió en la lucha por el campeonato. Terminó cuarto y se consagró subcampeón.

“Es importante también saber perder. Si dejamos de lado el hecho de no haber obtenido el título en la última competencia, debutar este año en la Copa Bora, ganar carreras y llegar al final peleando por el campeonato, me pone muy feliz. No es poco lo que logramos junto al equipo y a mi hermano, que es el principal sostén para que yo pueda correr. Estoy muy conforme y muy agradecido a todos los que me ayudaron”, añadió Isidro, que verdaderamente la rompió este año.

“Para el año que viene estamos trabajando en un proyecto importante para hacer TC Pista Mouras, pero depende mucho del factor económico, que está muy difícil, no sólo para nosotros sino para todo el automovilismo. Los números que se están manejando son altísimos. Pero lo vamos a intentar”, cerró el flamante subcampeón argentino de la Copa Bora.