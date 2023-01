En la última semana varios lectores de Diario UNO se contactaron con nuestra redacción para reclamar que cuando llaman a la Policía, a los números de la Comisaría de Arrecifes, no atiende nadie.

Desde este diario se corroboró esa situación, marcando en más de una oportunidad los números 452521 y 452559 sin que fueran respondidos.

Abocados a averiguar cuál es el problema, nos encontramos con una extraña explicación.

Los teléfonos funcionaban bien hasta hace un par de semanas, cuando un técnico en comunicaciones que trabaja para la Municipalidad se hizo presente en la Comisaría con una orden del intendente para “modificar algo” en la central telefónica de la Seccional. Era raro, porque las autoridades policiales no habían reportado problema alguno.

El técnico trabajó en la caja que está colgada en la parte superior de una pared y desde allí los teléfonos de la Comisaría dejaron de sonar. “Tiene razón la gente, pero no es que no atendemos los teléfonos, es que ahora no suenan. Sólo anda la línea interna que tenemos con el Centro de Monitoreo. Los otros no sabemos dónde suenan, pero acá no. El 911 sí funciona, pero no se atiende en Arrecifes”, comentó un oficial.

El reclamo se hizo llegar al intendente Javier Olaeta, pero desde la Comisaría tuvieron que hacerlo por nota que debieron presentar en Mesa de Entradas del Palacio Municipal.

Pasaron varios días sin respuestas hasta que en la mañana de este sábado se hizo presente nuevamente el técnico de la Municipalidad y volvió a poner en funcionamiento un sólo número: el 452559. El 452521 todavía no se lo han devuelto. “Que se arreglen con ése”, habría sido la orden.