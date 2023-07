“Los 113 millones alcanzan para pavimentar unas 40 cuadras, lo que sacaría de vivir entre la tierra y el barrio a unas mil familias de nuestro distrito. Es ridículo lo que quiere hacer la Municipalidad, que no se sabe en qué va a invertir tanto dinero en calles como la Ricardo Gutiérrez y la Merlassino; salvo que tenga otra intención, como ya nos han demostrado en estos ocho años de gestión. Además, deben llamar a licitación, como corresponde; no hacerlo con empleados municipales y no saber dónde va a terminar esa plata. Lamentablemente sigue siendo nada claro y sospechoso todo el manejo de fondos de obras públicas de este gobierno municipal. Lo peor es que perjudican a muchísimos vecinos”, explicó Eterovich.

