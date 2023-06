Anoche se reunió una muy importante cantidad de docentes y auxiliares arrecifeños en un “abrazo” a Plaza Mitre para defender su dignidad como educadores, reclamando por lo que ellos entienden son graves e infundadas acusaciones que se han hecho públicas en los últimos tiempos sobre supuestos casos de abusos a niños.

El lema es “Con los chicos no, pero con los docentes tampoco”, y piden “¡Basta de humillarnos, esto tiene que terminar!”.

Los asistentes a esta marcha caminaron rodeando la plaza, junto a familiares de algunos docentes que se sumaron. Luego hablaron las referentes de los distintos sindicatos docentes locales.

El texto que es compartido por los educadores a través de redes sociales referido a esta situación, es el siguiente:

Sentimientos encontrados, de bronca, tristeza, dolor y nostalgia.. Todo eso se genera después de mirar un poquito hacia atrás y recordar esos años donde ser docente tenía un valor incalculable para todos, donde la seño, el profe , el prece , el diré eran personas valiosas para las familias de nuestros peques. Donde juntos teníamos un solo objetivo .. acompañar a los nenes y adolescentes por ese mágico camino que es el transitar la escuela .

Donde quedó todo eso ? Que paso con nosotros?

Hoy llegamos cada día , a nuestros jardines o escuelas pensando y si hoy soy yo ? Y si hoy una familia tiene un mal día y transforma su enojo en un golpe por qué su hijo no obtuvo la calificación que el papá o mamá esperaba ? Y si hoy me toca ser acusada/o de malos tratos / acoso o violencia para con alguno de nuestros alumnos ? Y si hoy es a mí, que de un plumazo, con una acusación sin fundamentos basada en comentarios de WhatsApp, o para tapar situaciones familiares ,borran toda mí trayectoria de trabajo , mis esfuerzos, mis ganas , mí vocación , mí amor hacia lo que realizo día a día con tanto sacrificio .. y si hoy soy yo ???

Hoy todos los docentes nos sentimos cansados , dolidos , maltratados, ninguneados , con miedo , de entrar a las aulas y no saber que nos puede pasar .. El agotamiento que todo esto genera es terrible , es imposible de sostener … El ser juzgados,por esas comunidades de familias que pasan por nuestras escuelas , a las que conocemos, acompañamos y en muchas ocasiones sostenemos, es injusto …

Sentir que todos somos condenados como si las escuelas o jardines fueran centros donde los acosadores, abusadores o violadores fuesen convocados a trabajar bajo el disfraz de docentes , es terrible.

Si tan solo vieran lo que es un día en un jardín, en una sala, en un patio , si tan solo pudieran entender cómo es estar con un grupo dentro de un aula intentando que pese a cada realidad de vida los chicos puedan aprender … Si tan solo pudieran sentir un poquito de lo que sentimos .. la escuela volvería a ocupar ese lugar de reconocimiento y respeto …

Creo que cualquier trabajador en su jornada de trabajo puede experimentar diferentes sentimientos de cansancio, stress, enojo, etc … Pero el de trabajar con miedo ?? Es el peor sentimiento que se puede generar y el menos pensado …

No quiero pensar que está nueva sociedad donde todo se confunde, donde no hay respeto, donde nos escudamos con frases hechas , donde decimos con los chicos no, cuando en muchas de esas casa no se los cuida, no se los protege o se los expone, generando en ellos confusión, siga transformando lo más importante que tenemos, la educación .

Yo hoy tengo miedo, pero no guardo silencio, no me escondo, y defiendo la bandera de la verdad, esperando que esto se termine y que las personas que hablan que acusan, inventan y generan calumnias se hagan cargo de los daños que provocan primero a sus hijos y después a un docente, a una escuela y a las familias que tenemos detrás…

Con los chicos no, pero con los docentes tampoco …

Basta de Humillarno , esto tiene que terminar!