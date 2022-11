El martes 22 de noviembre desde las 18:30 en la Sociedad Vasca, la Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes desarrollará su 4º Encuentro Anual Comercial, Industrial y de Emprendedores, abierto a todo el público.

Con la conducción de Mariel Di Lenarda, disertarán cuatro personas con mucha experiencia en el sector y ricos conocimientos para compartir con los asistentes.

Abrirán la jornada Gabriela Buenaventura y Carlos Caligiuri, de la consultora Abrecaminos; luego expondrá el licenciado Mauro Medina, fundador y director de la consultora RUS MED, aparte de propietario del RUS MED Team, el equipo más grande del automovilismo argentino, recientemente radicado en el Parque Industrial de Arrecifes.

El cierre estará a cargo de una figura que representa un lujo para este Encuentro y para nuestra ciudad: el reconocido analista financiero Claudio Zuchovicki.

Más conocido como ‘Zucho’, este licenciado en Administración de Empresas es uno de los más escuchados en el mundo inversor.

Es ejecutivo, profesor y conductor, y tiene un postgrado en Mercado de Capitales con especialización también en Futuros y Opciones por la Chicago Board of Trade.

Cuenta con experiencia como gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y fue Vicepresidente de Silver Cloud Advisor. Es profesor en el Postgrado UBA Mercado de Valores, en MATERIABIZ Escuela de Negocios, en la Universidad del Salvador, en la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales.

Zuchovicki despliega todo su conocimiento de una manera didáctica, amena y directa; como cuando dio un consejo clave para la vida en relación al dinero y al recurso más valioso que los seres humanos tienen, el tiempo.

“Una vez un taxista me dijo: Si te morís y te sobra dinero, hiciste mal las cuentas. Me encantó la frase y se la conté a un colega, que me dijo: Esa frase es de Franco Modigliani (premio Nobel), quien aseguró que la herencia es un error de cálculo”.

Todavía tenés tiempo de inscribirte para el 4º Encuentro Anual Comercial, Industrial y de Emprendedores. Podés hacerlo ingresando en este link: https://www.eventbrite.com.ar/e/466555047707.