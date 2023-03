Se le nota en la cara la felicidad. Casi que se muerde las orejas con su sonrisa; está como nene con un juguete nuevo.

Agustín Canapino finalizó su primer día de pruebas como debutante en el óvalo de Texas con un IndyCar y volvió a cumplir con las expectativas.

El arrecifeño no para de sorprender con su sorprendentemente rápida adaptación a un automovilismo totalmente diferente y superior al que estaba acostumbrado a practicar, superando exitosamente el primer día de ensayos para ser autorizado a correr en Texas el 1 y 2 de abril.

Tras esta primera jornada en el mismo escenario de la carrera, el piloto del Juncos Hollinger Racing explicó: “Se iba a hacer sólo un día de pruebas, pero la lluvia obligó a dividirlas en dos, así que este viernes estaremos cumpliendo con la segunda etapa”.

“Hoy pude cumplir con 86 vueltas al óvalo, donde es una locura girar, el riesgo es altísimo, no hay palabras para describirlo”, continuó el de Arrecifes. “En este superspeedway se alcanzan velocidades por encima de los 370 km/h, con una fuerza G extrema; es muy peligroso, pero es la mística del IndyCar en óvalos”.

“Pude llegar a cumplir los objetivos del primer día: hacer vueltas a fondo, buenos tiempos también, no cometer ningún error. Me gustó cómo se trabaja: muy fino, con una precisión absoluta, porque un error puede costar muy caro. Salí con mucha carga aerodinámica y, a medida que me fui adaptando y tomando más confianza, alivianamos el auto para trabajar en su configuración junto a los ingenieros. Me bajé un poco mareado a causa de la altísima fuerza G, pero no tanto como en las pruebas en Barber, donde físicamente sufrí más porque me complicaban las subidas y bajadas. El cambio es muy grande y mi cuerpo no entiende nada”, añadió Agustín.

“Este viernes completaremos la segunda parte de pruebas de rookie para poder correr, con un ensayo de carrera girando en conjunto con los otros dos debutantes. Espero poder cumplir satisfactoriamente con este camino de aprendizaje”, cerró el mejor piloto argentino de la actualidad.