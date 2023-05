Hasta el momento no hay candidatos que se hayan lanzado oficialmente en Arrecifes en busca de la Municipalidad en este 2023. No obstante, se sabe de las intenciones del actual intendente, Javier Olaeta, de ir por un histórico tercer mandato consecutivo (nunca se dio en nuestra ciudad) y de su ex aliado Fernando Bouvier, quien se apartó del bloque de concejales oficialistas.

Precisamente el edil y máximo referente del PRO en Arrecifes dio claros indicios de querer gobernar la ciudad en un posteo realizado este lunes sobre una reunión mantenida en San Nicolás con los hermanos Passaglia.

“Seguimos capacitándonos para ofrecerles a los arrecifeños la posibilidad de implementar un cambio profundo en nuestra ciudad”, confesó Bouvier en boca de su partido en las redes sociales.

“Es posible y vamos a hacerlo, con Patricia Bullrich presidenta y Cristian Ritondo gobernador”, añade el PRO arrecifeño.