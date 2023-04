Desde hace un tiempo, vecinas de barrio Palermo vienen denunciando haber sido víctimas de arrebatos en las calles de ese sector de Arrecifes. Sin embargo, en los informes policiales que emite la Secretaría de Seguridad municipal esos hechos no aparecen.

Las apuntadas por motochorros son mujeres, especialmente de la tercera edad y cuando salen a hacer los mandados. Les han robado bolsos, carteras, monederos y teléfonos celulares.

La última víctima fue una señora que el sábado caminaba por calle Uruguay, en cercanías de la sede del Club Palermo. Dos delincuentes a bordo de una moto la encararon y le arrancaron su cartera; aparte de robarle le produjeron un pico de presión por la situación que pudo haber tenido consecuencias peores.

La mujer comentó: “Había mucha gente en la calle en ese momento y unos chicos intentaron correr a los chorros, pero desaparecieron. Ya sabemos que estas cosas pasan y nos da miedo salir a la calle. Por eso llevaba una carterita chiquita con lo básico. Suerte que se cortó la manija de la cartera; si no, me hubieran arrastrado. No obstante, me costó 100 mil pesos el robo, porque me llevaron el celular, las llaves de mi casa y la llave de la moto; tuve que cambiar las cerraduras”.

La víctima, además, confirmó que hizo la denuncia en la Comisaría: “Me atendió una chica y hasta me dio la copia de la denuncia”, por lo que se sorprendió que su hecho no fuera difundido.

La señora añadió que tiene miedo de salir. “Ya no salgo más caminando. De día salgo con la moto y de noche me tienen que venir a buscar y traerme. Palermo siempre fue un barrio tranquilo, pero lamentablemente ya no”.

La inseguridad en Arrecifes es muy preocupante: están robando motos, domicilios, a personas en la calle y más. Pero lo más grave es que la gestión del intendente Javier Olaeta, que maneja a la Policía y la información que difunde, hace mucho tiempo decidió ocultar a la comunidad los delitos que se producen.