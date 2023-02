El Dr. Carlos Francisco Angelini fue el último intendente radical de Arrecifes antes de Javier Olaeta. Pancho sucedió a Gustavo Picoy ganando las elecciones del año 2003, luego de haber sido concejal, director del Hospital Municipal y secretario de Salud, lo que le dio una amplia experiencia en la función pública.

Ya jubilado como médico pediatra y a punto de cumplir 76 años (el 28 de febrero), este reconocido y apreciado platense de origen y arrecifeño por elección, visitó los estudios de RADIO UNO (107.1), donde analizó la política local, entre otros temas.

Pancho llegó a los estudios escuchando la radio en su auto, cuando se estaba tratando la polémica última sesión del Concejo Deliberante, en el momento que se aprobaba la nueva controvertida licitación de reasfaltado de la Avenida Belgrano por 70 millones de pesos. Por ello, la charla arrancó consultándolo sobre el tema:

“A mí como Intendente me tocó construir 350 viviendas con el gobierno de Néstor Kirchner. No tenía ni el gobierno nacional ni provincial de mi partido. Antes de inaugurar ese barrio vinieron funcionarios de la Secretaría de Viviendas de Nación a inspeccionar las obras, porque no iban a traer al Presidente a cualquier lado. Y me dijeron: ‘se ve que la plata está puesta en las viviendas, no me cuestionaron ni un ladrillo. Eso, obviamente, me generó satisfacción”, contó Angelini.

“Me siento muy tranquilo con mi gestión. Fui siempre por derecha, respetando las leyes y las reglamentaciones; durante, antes y después de ocupar cargos como funcionario público. Y me siento orgulloso de lo que hicimos en materia de obras públicas, ya que se hicieron otras cosas importantes también; si bien el barrio 350 viviendas obviamente fue lo más saliente”, añadió.

“Coincido con lo que dijo Daniel Bolinaga en el Concejo Deliberante: tenés que ser respetuoso de las leyes nacionales y provinciales, la legislación local, la Ley Orgánica de las Municipalidades y las ordenanzas que cumplir. Eso no es optativo, es obligatorio”, sentenció Pancho.

Y recordó: “Como intendente, tuve que ir a dar explicaciones al Concejo Deliberante cuando una profesional que tuvo un accidente de trabajo, asistida por Provincia ART. Me tildaron de amiguista porque la pasé a funciones de auditoría interna del Hospital, Pero el dictamen de la ART dijo que no podía volver a hacer su trabajo porque no podía utilizar sus dos miembros superiores, no podía hacer partos. Por eso me citaron…”

Hablando de la actualidad del sistema de salud en Arrecifes, el médico también dio su opinión: “Lo que están haciendo en el Hospital, de no atender a pacientes mutualizados, no corresponde. Lo digo como médico y como ex funcionario. A quien vaya con cualquier obra social deben atenderlo y facturárselo a la obra social. No se le puede negar el derecho de acceso a la salud pública a nadie, ni siquiera que sea de otra ciudad. Además, con las boletas municipales estamos pagando una tasa especial por salud que se puso durante la pandemia y quedó. ¿Cómo no vas a atender a alguien un fin de semana y mandarlo a un particular? ¿Dónde encontrás un profesional particular o para hacerte un estudio un fin de semana?”

Sobre la complicada situación actual que estamos viviendo, Pancho consideró que “en la política lamentablemente hay falta de transparencia. La sociedad argentina ha cambiado mucho y para mal, y sucede en todos lados, en todos los ámbitos; en muchos aspectos fuera de la política también. Además, los fanatismos extremos que se ven a diario tampoco ayudan”.

Como histórico militante radical, sostuvo que “A ningún radical que tenga ciertos principios, y bien firmes, le puede caer bien esto que está pasando en la Municipalidad. Es preocupante y es para sentirse mal. Actualmente no voy al Comité; tengo cercanía con algunos concejales o funcionarios municipales pero totalmente ajenos a la política”.

“No estoy trabajando en la política local. Sí estoy colaborando con Gustavo Posse a nivel provincial, porque me parece un gran dirigente, creo que merece ser gobernador de la provincia. Y a nivel nacional, me gusta Miguel Ángel Pichetto; he leído su programa de gobierno, sus ideas, y son muy interesantes”, cerró Angelini en medio de decenas de mensajes de reconocimiento y afecto que oyentes le hicieron llegar a la radio.