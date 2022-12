El allanamiento realizado a la Municipalidad de Arrecifes el último 24 de noviembre, “arrojó resultado positivo”, según manifestaron fuentes judiciales de San Nicolás a este diario.

En el operativo en el Palacio Municipal, solicitado por el fiscal Darío Giagnorio, quien investiga las denuncias por corrupción en la obra pública arrecifeña, se secuestraron numerosos elementos de interés para la causa. Incluso hallaron otra documentación que aporta derivaciones de presuntos ilícitos no señalados por Cristian Losada.

Recordamos que el ex contratista Losada fue quien “destapó la olla” y se reconoció partícipe de las maniobras fraudulentas “armadas por la gestión del intendente Javier Olaeta con fondos públicos”. No obstante, declaró desconocer el alcance del ilícito. “Sólo sé que me hicieron dejar mi trabajo de catering y perdí todo, me fundí”, reiteró.

Pero como nadie puede alegar su propia ignorancia, Losada sería imputado por el fiscal, al igual que algunos funcionarios municipales.

El Dr. Giagnorio sigue tomando más declaraciones a otras personas que figurarían como partícipes de obras públicas pagadas por la Municipalidad y no realizadas, y producto de derivaciones en otros supuestos hechos de corrupción descubiertos en el análisis de la documentación secuestrada en el allanamiento.