Los “anti todo”, que siempre los hay y han llegado a cuestionar a Lionel Messi y pedir “que no venga más a la Selección porque es pecho frío”, siguen poniendo en duda que Agustín Canapino sea uno de los pilotos top de la Argentina.

Como bien señaló el personaje del automovilismo en redes @pumadeltuiter, varias veces se escuchó “lo quiero ver a Canapino en TN, donde se dan con todo y hay que tener huevos para correr. No se anima…”

Bueno, este fin de semana “se animó” y debutó en la carrera más importante del año de Turismo Nacional como invitado de Manuel Mallo. Sin haber corrido jamás en la Clase 3 del TN, Agustín largó desde el octavo lugar en el que clasificó el piloto titular, llevó al Cruze al podio, ascendiendo hasta el tercer puesto y con una falla en el auto que está 23º en el campeonato. Otra vez demostró que es una bestia, aunque los anti se la van a ingeniar para encontrarle otro “pero”.

Y si esto fuera poco, el arrecifeño se alternó el domingo en el manejo de un TN con techo, tracción delantera, de poca potencia, con un IndyCar de fórmula (tampoco había manejado antes un fórmula) con motor Chevrolet de tracción trasera que eroga 750HP y tiene una velocidad máxima de 380 km/h. A este auto de “la F-1 de los Estados Unidos” la mayoría de los pilotos argentinos no sabría ni sacarlo de boxes, y Canapino no tuvo la posibilidad de acelerarlo del todo porque el circuito 8 del “Gálvez” no tiene la extensión para hacerlo.

La diferencia de tiempos entre un auto y otro es de ¡20 segundos por vuelta! y el Titán los maneja con la misma naturalidad.

Mientras los contra buscan más “peros”, Agustín se sigue destacando se suba al auto que se suba y reafirma en pista, cada fin de semana, que es el mejor piloto de la Argentina.

"Ja lo quiero ver a Canapino en el Turismo Nacional no se anima…" Abz.pic.twitter.com/LKiepKGDjd — Puma (@Pumadeltuiter) November 6, 2022