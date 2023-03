Agustín Canapino quedó 21° en su primera clasificación oficial dentro de IndyCar. El autor de la pole fue Colton Herta, que registró un tiempo de 59.544.

El arrecifeño se ubicó en el puesto 11 en su grupo clasificatorio (entre 13 pilotos), registrando un tiempo de 1;01.069 en su mejor marca personal del fin de semana en St. Petersburg. El más veloz de esa tanda fue Felix Rosenqvist, con un tiempo de 59.939. Agustín quedó a 1.130 de Rosenqvist en el grupo 1 de IndyCar.

Finalmente el mejor tiempo en el grupo dos fue para Scott Dixon, con un tiempo de 59.821. Calum Illot, compañero de Agustín Canapino, también quedó en el puesto 11 (entre 14 autos), con un tiempo de 1;00.386, quedando a 566 centésimas, en una tanda pareja.

Así los pilotos del Juncos Hollinger Racing compartirán fila mañana, largando en la fila 11, ya que Agustín Canapino largará en el puesto 21, mientras que Callum Illott lo hará en la ubicación 22.

En la última tanda de seis pilotos para ir en busca de la pole,el mejor fue el ex Fórmula 1 Romain Grosjean, quien se quedó con la pole para la competencia de mañana, con un tiempo de 59.553.

La competencia se pondrá en marcha el domingo, a partir de las 14:20 hs y será transmisión de Star Plus y emisores de ESPN, con una durabilidad de 100 vueltas al callejero de St. Petersburg.

“Me fue mejor de lo esperado. Tengo que mejorar mucho, pero creo que es un buen inicio y mañana trataré de terminar la carrera y traerme algunos puntos”, consideró el de la Cuna de Campeones.

EN MENOS DE DOS MESES, AGUSTÍN YA SUPERÓ A CARLOS TEVEZ… HABLANDO INGLÉS

Hello, @AgustinCanapino ?.

We're happy you're here too.

Hear from the driver of the No. 78 after his first #INDYCAR qualifying session. pic.twitter.com/XWQcKlkLbw

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 4, 2023