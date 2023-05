Cristina Fernández de Kirchner no hizo ninguna referencia sobre candidatos de su espacio para las próximas elecciones, en el acto que encabezó esta tarde en Plaza de Mayo.

La mayoría esperaba la pronunciación de la vicepresidenta de la Nación en favor de algún dirigente, teniendo en cuenta su afirmación de que ella no va a ser candidata, algo que sus seguidores aún se niegan a aceptar.

El canal Crónica TV realizó un interesante sondeo en vivo al finalizar el acto, consultando a un centenar de asistentes acerca de quién quieren que sea el candidato o la candidata a Presidente.

Unánimemente, la primera respuesta fue “Cristina. Todavía tenemos esperanzas de que sea ella”, reuniendo el 100 por ciento de las preferencias.

Repreguntados sobre si no es ella, ¿quién? La mayoría no dudó: “El candidato que elija Cristina; hay que continuar el proyecto y su liderazgo no se discute”.

Luego, ya pronunciándose por algún nombre, pican en punta, cabeza a cabeza, Wado de Pedro y Axel Kicillof, proponiendo que el Gobernador bonaerese pase a candidatearse en Nación.

El tercer lugar en preferencias de los militantes consultados, se divide en dos extremos ideológicos: por un lado Juan Grabois y por otro, Sergio Massa, sorprendiendo su crecimiento en la aceptación entre kirchneristas que lo venían mirando con desconfianza.

Daniel Scioli quedó muy lejos, lo mismo que Máximo Kirchner, entre quienes opinaron en Crónica TV.

Nadie se inclinó por el actual presidente, Alberto Fernández y más de uno afirmó, extrañamente, que “si no va Cristina, voto a Javier Milei”.